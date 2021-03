“Il sistema Romeo” al Cardarelli | ecco le accuse contestate

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ex presidente della Regione Campania Stefano Caldoro è stato rinviato a giudizio per traffico di influenze, insieme con l’ex parlamentare Italo Bocchino e con lo stesso imprenditore Alfredoche è stato prosciolto da alcuni reati “minori”, tra cui quelli fiscali. Per l’attuale direttore dell’AslNa1 Ciro Verdoliva il rinvio a giudizio riguarda la frode in pubbliche forniture, la rivelazione di segreti d’ufficio, il favoreggiamento, la falsità materiale, la corruzione e l’induzione a dare o a promettere utilità. Tra gli episodi contestati al direttore dell’Asl, figurano anche alcuni interventi manutentivi, nella sua abitazione, da parte di due dipendenti e il titolare di una impresa che stava svolgendo lavori in subappalto nell’ospedaledi Napoli. Prosciolti dalledi corruzione e ...

