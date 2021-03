Il sabato di Pasqua preghiera davanti alla Sindone in diretta sui social e in tv (Di venerdì 5 marzo 2021) AGI - "Anche nel prossimo sabato Santo celebriamo una speciale liturgia davanti alla Sindone. Si terrà sabato 3 aprile alle 17 dalla Cattedrale di Torino". Lo ha annunciato l'Arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia in un messaggio trasmesso su Fb e Youtube. "In questi tempi tormentati - ha spiegato monsignor Nosiglia - abbiamo bisogno di alimentare e comunicare la nostra speranza. E per noi credenti il modo più efficace di accrescere la speranza del mondo intero è la preghiera comune, il mettersi in ginocchio di fronte al Signore". La liturgia trasmessa su Tv2000 e sui social L'appuntamento è dunque per sabato 3 aprile, alle 17, dalla Cattedrale di Torino. "La liturgia sarà trasmessa in ... Leggi su agi (Di venerdì 5 marzo 2021) AGI - "Anche nel prossimoSanto celebriamo una speciale liturgia. Si terrà3 aprile alle 17 dCattedrale di Torino". Lo ha annunciato l'Arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia in un messaggio trasmesso su Fb e Youtube. "In questi tempi tormentati - ha spiegato monsignor Nosiglia - abbiamo bisogno di alimentare e comunicare la nostra speranza. E per noi credenti il modo più efficace di accrescere la speranza del mondo intero è lacomune, il mettersi in ginocchio di fronte al Signore". La liturgia trasmessa su Tv2000 e suiL'appuntamento è dunque per3 aprile, alle 17, dCattedrale di Torino. "La liturgia sarà trasmessa in ...

Agenzia_Ansa : #MarioDraghi ha firmato il nuovo Dpcm anti-Covid. Sarà in vigore da sabato al 6 aprile, dopo Pasqua. La principale… - Agenzia_Italia : Il sabato di Pasqua preghiera davanti alla Sindone in diretta sui social e in tv - ottovanz : RT @lastradatv2000: “Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme”, dove trovò il tempio invaso dai mercanti. Padre #JeanPa… - lastradatv2000 : “Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme”, dove trovò il tempio invaso dai mercanti. Padre… - forza_lotta : @AldoRivalta Io firmo x averlo pronto davvero il sabato di Pasqua -