Il principe cerca figlio | la recensione | il ritorno del principe Akeem di Eddie Murphy

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 5 marzo 2021) Lade Il, il sequel del film cult del 1988 in cuiinterpretava unafricano nel Queens. Il nostro cuore cinefilo batte di rinnovato vigore mentre scriviamo lade Il, perché torna a quel 1988 in cuiera in una fase d'oro della sua carriera e costruiva sul suo personaggio e la sua comicità un film come Ilmoglie, destinato a diventare un cult della commedia americana di quegli anni. Il suo...