Il presidente Figc Gravina | campionati di Eccellenza ripartiranno

(Di venerdì 5 marzo 2021) AGI - "L'Eccellenza ripartirà". Lo ha detto il presidente della Figc Gabrieledopo la riunione del Consiglio Federale sottolineando che “il nostro ruolo è quello di permettere ai ragazzi di riprendere a giocare nel rispetto delle norme legate alla tutela della salute. Non ci saranno retrocessioni dall'Eccellenza verso il campionato di Promozione. Valore al merito sportivo, invece, per quanto riguarda le promozioni verso l'Interregionale, quindi la Serie D. Valuteremo anche in base al decreto ristori che tipo di intervento possiamo dare alle società di Eccellenza che decideranno di riprendere la loro attività". Il Consiglio, dopo un'approfondita discussione in cui sono state valutate le diverse richieste pervenute dalla base, tenuto conto della posizione della LND e dell'evoluzione della pandemia, ha condiviso la volontà di far ripartire i ...