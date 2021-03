Il piano di Intesa Sanpaolo per il rilancio delle pmi

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 5 marzo 2021) . Un fondo da 50 miliardi di euro in favorepiccole e medie imprese. MILANO – E’ stato presentato . L’Istituto bancario ha deciso di mettere a disposizione un fondo da 50 miliardi di euro in favorepiccole e medie imprese. Soldi che potranno essere utilizzati per la liquidità e investimenti nella transizione sostenibile e digitale. Il, denominato Motore Italia, ha come principale obiettivo quello di far ripartire le aziende dopo un momento molto complicato per la pandemia. Un aiuto che potrebbe essere importante in un periodo difficilie a causa dell’emergenza. Cosa prevede la misura La misura prevede la possibilità per una azienda di allungare la durata dei finanziamenti in essere oltre che ampliare tutte le iniziative di sostegno alla liquidità messe in atto nel corso del 2020. Sono previsti, inoltre, ...