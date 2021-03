Il Pensiero di Santa Teresa di Lisieux per oggi 5 Marzo 2021 – Video (Di venerdì 5 marzo 2021) “Dio mi ha aiutata e guidata per mano fin dalla primissima infanzia” è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo. ? oggi vi proponiamo una perla tratta dai tanti pensieri di Santa Teresa di Lisieux. Meditiamo le parole di questa piccola grande Santa. “Non ho paura affatto degli ultimi combattimenti, né della L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 5 marzo 2021) “Dio mi ha aiutata e guidata per mano fin dalla primissima infanzia” è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo. ?vi proponiamo una perla tratta dai tanti pensieri didi. Meditiamo le parole di questa piccola grande. “Non ho paura affatto degli ultimi combattimenti, né della L'articolo proviene da La Luce di Maria.

lucy_esposito : RT @Librarylover9: Pensiero, io non ho più parole. Ma cosa sei tu in sostanza? qualcosa che lacrima a volte, e a volte dà luce. Pensiero, d… - KattInForma : Il Pensiero di Santa Teresa di Lisieux per oggi 5 Marzo 2021 – Video - borrillo62 : RT @CriSStraits: Un pensiero preoccupato per #PapaFrancesco e il suo viaggio in Iraq Da agnostica posso solo incrociare le dita e sperare… - CriSStraits : Un pensiero preoccupato per #PapaFrancesco e il suo viaggio in Iraq Da agnostica posso solo incrociare le dita e… - miya1156 : RT @Librarylover9: Pensiero, io non ho più parole. Ma cosa sei tu in sostanza? qualcosa che lacrima a volte, e a volte dà luce. Pensiero, d… -