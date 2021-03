IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 | anticipazioni di lunedi 8 marzo 2021

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 5 marzo 2021)puntata de Il5 di lunedì 8: La festa della donna è un ottimo momento per incastrare alla perfezione l’uscita della nuova campagna pubblicitaria in merito all’abito british di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). Il nuovo vestito, però, suscita scalpore (così come previsto) ed è proprio Maria Grazia Vettorazzo, la donna con la lingua lunga che mise in discussione il comportamento di Clelia (Enrica Pintore) e Luciano (Giorgio Lupano), ad aizzare le prime polemiche sull’abito di Gabriella esposto nella vetrina del grande magazzino milanese. La critica della stampa inoltre è altrettanto aspra e Vittorio (Alessandro Tersigni) riceve quindi il primo commento negativo. L’aria del...