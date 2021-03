Il Papa vola in Iraq: è partito questa mattina per Baghdad da Roma (Di venerdì 5 marzo 2021) Papa Francesco parte da Roma alla volta di Baghdad. L’aereo è decollato alle 7:45 dall’aeroporto Leonardo Da Vinci. Rientrerà lunedì 8 Marzo in Italia Papa Francesco parte finalmente per l’Iraq. Lo aveva promesso e finalmente lo sta facendo: il suo volo è decollato questa mattina alle 7:45 dall’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma. Soggiornerà 4 giorni nel paese mediorientale, terrà 7 discorsi e tornerà lunedì 8 Marzo all’aeroporto di Ciampino. Nel partire, rivolge un messaggio al Presidente della Repubblica: “Nel momento in cui lascio Roma per recarmi in Iraq pellegrino di pace e di fraternità tra i popoli, mi è gradito rivolgere a lei signor Presidente il mio deferente saluto che accompagno con fervidi auspici di ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021)Francesco parte daalla volta di. L’aereo è decollato alle 7:45 dall’aeroporto Leonardo Da Vinci. Rientrerà lunedì 8 Marzo in ItaliaFrancesco parte finalmente per l’. Lo aveva promesso e finalmente lo sta facendo: il suo volo è decollatoalle 7:45 dall’aeroporto Leonardo Da Vinci di. Soggiornerà 4 giorni nel paese mediorientale, terrà 7 discorsi e tornerà lunedì 8 Marzo all’aeroporto di Ciampino. Nel partire, rivolge un messaggio al Presidente della Repubblica: “Nel momento in cui lascioper recarmi inpellegrino di pace e di fraternità tra i popoli, mi è gradito rivolgere a lei signor Presidente il mio deferente saluto che accompagno con fervidi auspici di ...

