Il Papa in Iraq “Tacciano le armi, basta violenze ed estremismi” (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Tacciano le armi!. basta violenze, estremismi, fazioni e intolleranze. Le differenze, invece di dar luogo a conflitti, cooperino in armonia nella vita civile”. Lo ha detto Papa Francesco, rivolgendosi a 150 rappresentanti delle autorità irachene, società civile, e corpo diplomatico, nel salone del Palazzo presidenziale di Baghdad.Il Pontefice ha ricordato come in Iraq sia nata la civiltà “strettamente legata, attraverso il Patriarca Abramo e numerosi profeti, alla storia della salvezza”, e ha ricordato la pandemia da Covid-19, “che non ha solo colpito la salute di tante persone, ma ha anche provocato il deterioramento di condizioni sociali ed economiche già segnate da fragilità e instabilità”. Una crisi che richiede “sforzi comuni” per i “tanti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “le!., fazioni e intolleranze. Le differenze, invece di dar luogo a conflitti, cooperino in armonia nella vita civile”. Lo ha dettoFrancesco, rivolgendosi a 150 rappresentanti delle autorità irachene, società civile, e corpo diplomatico, nel salone del Palazzo presidenziale di Baghdad.Il Pontefice ha ricordato come insia nata la civiltà “strettamente legata, attraverso il Patriarca Abramo e numerosi profeti, alla storia della salvezza”, e ha ricordato la pandemia da Covid-19, “che non ha solo colpito la salute di tante persone, ma ha anche provocato il deterioramento di condizioni sociali ed economiche già segnate da fragilità e instabilità”. Una crisi che richiede “sforzi comuni” per i “tanti ...

marcodimaio : Papa Francesco è in volo verso l'Iraq per un viaggio storico e fondamentale. Il mondo ha bisogno di dialogo e frate… - vaticannews_it : #PapaInIraq E' iniziato il 33° viaggio apostolico nel Paese del Golfo: Francesco ha lasciato l'aeroporto internazio… - Avvenire_Nei : Dal 5 all'8 marzo. Il viaggio di #papaFrancesco in #Iraq: ecco il programma - edn__ : RT @noitre32: Il Papa è in Iraq. Intorno a lui, tutti o, quasi tutti senza mascherina, naturalmente neanche il Papa la indossa. Non leggo g… - 1GROSSI : RT @AndreON57802640: Qualcuno mi spieghi, sono ignorante, dalla rotta Balcanica giungono iracheni mussulmani, giovani e forti, in Iraq rima… -