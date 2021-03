Il motociclista che ha "salvato" Ibrahimovic: "Mia moglie non ci credeva" - (Di venerdì 5 marzo 2021) Novella Toloni Franco, il motociclista che ha dato un passaggio a Zlatan imbottigliato nel traffico, racconta la rocambolesca vicenda che lo ha fatto diventare famoso in poche ore È diventato improvvisamente famoso Franco il motociclista che, ieri sera, ha soccorso Zlatan Ibrahimovic rimasto imbottigliato nel traffico di un incidente poco prima della terza diretta di Sanremo. Lo ha caricato a bordo del suo scooter, portandolo al teatro Ariston in tempo per la sua consueta partecipazione. Neanche sua moglie ha creduto al suo primo racconto, ma quando è stato lo stesso calciatore a rivelare ad Amadeus la loro rocambolesca avventura tutto ha assunto tratti più reali. nodo 1928736 "Ieri c'era un traffico impressionante - ha raccontato il motociclista intervistato da Radio Montecarlo - e ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Novella Toloni Franco, ilche ha dato un passaggio a Zlatan imbottigliato nel traffico, racconta la rocambolesca vicenda che lo ha fatto diventare famoso in poche ore È diventato improvvisamente famoso Franco ilche, ieri sera, ha soccorso Zlatanrimasto imbottigliato nel traffico di un incidente poco prima della terza diretta di Sanremo. Lo ha caricato a bordo del suo scooter, portandolo al teatro Ariston in tempo per la sua consueta partecipazione. Neanche suaha creduto al suo primo racconto, ma quando è stato lo stesso calciatore a rivelare ad Amadeus la loro rocambolesca avventura tutto ha assunto tratti più reali. nodo 1928736 "Ieri c'era un traffico impressionante - ha raccontato ilintervistato da Radio Montecarlo - e ...

