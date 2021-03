Il motociclista che ha salvato Ibrahimovic dal traffico | Voleva guidare lui

(Di venerdì 5 marzo 2021) ?È successo che ieri c’era unimpressionante e allora io nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembrava. Ho pensato: ‘Ma questo è Ibra’”. Con queste parole Franco - ilche ieri sera ha dato un passaggio a Zlatan Ibrahimovi? fino a Sanremo - ha raccontato a Radio Monte Carlo l’inedito episodio che ha coinvolto il calciatore del Milan. “L’autista abbassa il finestrino e dice: ‘Ibra chiede se lo porti a Sanremo’. Sì certo ti porto, non c’è problema - continua a raccontare il-. Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto: ‘Sto accompagnando Ibra a Sanremo’ e lei non mi ha creduto. Io sono anche milanista. ...

Zlatan Ibrahimovic ha spiegato il motivo del suo ritardo alla terza puntata del Festival di Sanremo, rivelando di essere arrivato all'Ariston grazie a un motociclista che gentilmente lo ha accompagnato. Franco, questo il nome del "benefattore", ai microfoni di Radio Monte Carlo ha spiegato quanto accaduto: "È successo che ieri c'era un traffico impressionante e allora io nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto." Parla Franco, il motociclista che ieri sera ha permesso a Zlatan Ibrahimovic di prendere parte alla terza serata del Festival di Sanremo 2021. Il calciatore, bloccato in autostrada a causa di un incidente. Parla Franco, il motociclista che ha dato il passaggio ad Ibrahimovic per arrivare a Sanremo. Confermata la versione dell'attaccante del Milan.