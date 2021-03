"Il mio Festival senza folla. Se arrivassi ultimo? Sarebbe bello lo stesso" - (Di venerdì 5 marzo 2021) Paolo Giordano Ieri sera ha cantato "Caruso" di Dalla: "L'ho scelta contro il parere di tutti" In fondo Ermal Meta ha sempre Un milione di cose da dirti, come recita il titolo del suo brano in gara qui al Festival. Parla entusiasta come se fosse al debutto mentre è già salito sul palco dell'Ariston altre cinque volte (con gli Ameba4 nel 2006, con La fame di Camilla nel 2010, da solista nel 2016 e nel 2017, infine vittorioso con Fabrizio Moro nel 2018). Stavolta, prima esibizione e subito primo posto nella classifica parziale: «Ma ora non ci penso neanche» dice correndo tra un collegamento via Zoom e una chiacchierata al cellulare. Strano Festival anche il suo, da cantante prigioniero della pandemia: «Però anche questa volta il mio obiettivo non cambia: rimane sempre lo stesso ovunque sia e in qualunque modo mi esibisca» ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Paolo Giordano Ieri sera ha cantato "Caruso" di Dalla: "L'ho scelta contro il parere di tutti" In fondo Ermal Meta ha sempre Un milione di cose da dirti, come recita il titolo del suo brano in gara qui al. Parla entusiasta come se fosse al debutto mentre è già salito sul palco dell'Ariston altre cinque volte (con gli Ameba4 nel 2006, con La fame di Camilla nel 2010, da solista nel 2016 e nel 2017, infine vittorioso con Fabrizio Moro nel 2018). Stavolta, prima esibizione e subito primo posto nella classifica parziale: «Ma ora non ci penso neanche» dice correndo tra un collegamento via Zoom e una chiacchierata al cellulare. Stranoanche il suo, da cantante prigioniero della pandemia: «Però anche questa volta il mio obiettivo non cambia: rimane sempre loovunque sia e in qualunque modo mi esibisca» ...

Ibra_official : Buona la prima del mio festival di Zanremo... - rtl1025 : ?? Gaia ?? ?? Cuore amaro ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? ' Ma il mio cuore è amaro Un disordine raro Io non v… - rtl1025 : '60 km in motorino per salvare il mio festival, non il tuo, Ama' ???? @Ibra_official #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo - anmustdmt : la lentezza del mio twitter oggi è pari alla conduzione del festival di sanremo - franzisksksksk : mio dio ma parla di me che durante il festival leggo gli smut perché zero cazzi di seguire tutte le esibizioni -