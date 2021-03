Il governo dei migliori, la scheda del nuovo esecutivo (Di venerdì 5 marzo 2021) Tutti le donne e gli uomini che formano il Consiglio dei Ministri del governo di Mario Draghi. Proveremo ad offrire un grande bacino dove sarà possibile reperire le informazioni su politici e tecnici che il premier Draghi ha chiamato a coorte per stringersi, tuti attorno al destino del nostro Belpaese. Molti hanno costruito in queste settimane una narrazione di due governi, uno per il gioco della politica e l’altro per l’amministrazione della cosa pubblica. I ministri tecnici I tecnici infatti sono stati allocati nei posti più importanti. O per lo meno, in quei dicasteri dove serve libertà di manovra quasi totale per fare il bene del paese. Ecco allora Marta Cartabia, già Presidente della Corte Costituzionale diventare Ministra della Giustizia. Svincolata dalla pressione della politica, pronta a ripristinare il sistema garantista che caratterizza il ... Leggi su chenews (Di venerdì 5 marzo 2021) Tutti le donne e gli uomini che formano il Consiglio dei Ministri deldi Mario Draghi. Proveremo ad offrire un grande bacino dove sarà possibile reperire le informazioni su politici e tecnici che il premier Draghi ha chiamato a coorte per stringersi, tuti attorno al destino del nostro Belpaese. Molti hanno costruito in queste settimane una narrazione di due governi, uno per il gioco della politica e l’altro per l’amministrazione della cosa pubblica. I ministri tecnici I tecnici infatti sono stati allocati nei posti più importanti. O per lo meno, in quei dicasteri dove serve libertà di manovra quasi totale per fare il bene del paese. Ecco allora Marta Cartabia, già Presidente della Corte Costituzionale diventare Ministra della Giustizia. Svincolata dalla pressione della politica, pronta a ripristinare il sistema garantista che caratterizza il ...

