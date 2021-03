Il giallo sul bonus collaboratori sportivi 2021 | la denuncia di Spadafora

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 5 marzo 2021) Se non è una, poco ci manca, in riferimento alle dichiarazioni dia chi gli chiede aggiornamenti sulcollaborativitra le altre cose. Nonostante non sia più il Ministro dello Sport, dopo la recente crisi di governo che ha fatto cadere l’esecutivo Conte Bis, di tanto in tanto arrivano aggiornamenti da parte sua utili per mettere a fuoco la vicenda. Insomma, una strada alternativa per essere sul pezzo, sperando di avere a breve buone notizie con il decreto ristori. Anche perché, tra silenzio della pagina Facebook “Sport e Salute” (diventata un punto di riferimento per tutta la categoria) e mancanza di chiarezza del governo, in tanti brancolano nel buio. Insomma, vista la situazione che vi abbiamo illustrato anche nei giorni scorsi sul...