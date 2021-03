Il fake non parla russo, ma perfetto americano. Guide contro la disinformazione (Di venerdì 5 marzo 2021) Le elezioni presidenziali americane del 2020 si sono svolte in un contesto tesissimo. Alla profonda polarizzazione politica in atto negli Stati Uniti si sono aggiunte la pandemia, le proteste e le accuse di risultati manipolati, culminate negli eventi di Capitol Hill lo scorso 6 gennaio. Il tutto sullo sfondo del rischio pressante di manipolazione da parte di potenze straniere (leggi: Russia), come avvenuto nel 2016. Ma il rischio di brogli elettorali, stavolta, non era estero: è nato, cresciuto e dilagato internamente. Memore dell’elezione precedente, gli apparati di intelligence statunitense innalzarono poderose contromisure per bloccare qualsiasi tipo di interferenza straniera. Ma qualcuno si è accorto che il pericolo poteva essere domestico: il numero di fake news sulle elezioni del 2020 cresceva a dismisura, i disinformatori si aggregavano ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021) Le elezioni presidenziali americane del 2020 si sono svolte in un contesto tesissimo. Alla profonda polarizzazione politica in atto negli Stati Uniti si sono aggiunte la pandemia, le proteste e le accuse di risultati manipolati, culminate negli eventi di Capitol Hill lo scorso 6 gennaio. Il tutto sullo sfondo del rischio pressante di manipolazione da parte di potenze straniere (leggi: Russia), come avvenuto nel 2016. Ma il rischio di brogli elettorali, stavolta, non era estero: è nato, cresciuto e dilagato internamente. Memore dell’elezione precedente, gli apparati di intelligence statunitense innalzarono poderosemisure per bloccare qualsiasi tipo di interferenza straniera. Ma qualcuno si è accorto che il pericolo poteva essere domestico: il numero dinews sulle elezioni del 2020 cresceva a dismisura, i disinformatori si aggregavano ...

