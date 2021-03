Il documentario su Dalla è anche un racconto dell’Italia degli anni Settanta (Di venerdì 5 marzo 2021) Per Lucio non è – e non poteva essere – un documentario “classico” considerato che il regista è l’outsider Pietro Marcello, documentarista per vocazione, con due “evasioni” nel cinema di finzione, l’ultima, nel 2019, Martin Eden, presentato al Festival del cinema di Venezia (Coppa Volpi per il protagonista Luca Marinelli). Il documentario Per Lucio, invece, è stato presentato fuori concorso nella sezione Special al Festival del cinema di Berlino (in versione online dall’1 al 5 marzo) e quando sarà possibile verrà distribuito nei cinema oppure potrebbe essere reso disponibile in streaming su una piattaforma.Marcello è un grande appassionato di Lucio Dalla, del quale conosce a memoria tutte le sue canzoni da quando aveva 8 anni. E questo documentario, ha raccontato, è un progetto che inseguiva da dieci ... Leggi su wired (Di venerdì 5 marzo 2021) Per Lucio non è – e non poteva essere – un“classico” considerato che il regista è l’outsider Pietro Marcello, documentarista per vocazione, con due “evasioni” nel cinema di finzione, l’ultima, nel 2019, Martin Eden, presentato al Festival del cinema di Venezia (Coppa Volpi per il protagonista Luca Marinelli). IlPer Lucio, invece, è stato presentato fuori concorso nella sezione Special al Festival del cinema di Berlino (in versione online dall’1 al 5 marzo) e quando sarà possibile verrà distribuito nei cinema oppure potrebbe essere reso disponibile in streaming su una piattaforma.Marcello è un grande appassionato di Lucio, del quale conosce a memoria tutte le sue canzoni da quando aveva 8. E questo, ha raccontato, è un progetto che inseguiva da dieci ...

