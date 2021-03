zazoomblog : Il deputato democratico dennuncia Trump e Giuliani: Hanno incitato alla rivolta - #deputato #democratico… - fscopaolo10 : @Noiconsalvini Pedica Nella Democrazia Cristiana e nella sua diaspora. Deputato e senatore per l'Italia dei Valor… -

Ultime Notizie dalla rete : deputato democratico

Globalist.it

Nessuna messa in stato d'accusa me conseguenze penali e civili ce ne saranno: ilEric Swalwell, che è stato uno dei manager del processo di impeachment di Donald Trump, accusa l'ex presidente, suo figlio maggiore, Rudy Giuliani ed altri di aver incitato l'...'Sono stati due anni intensi in cui il Partitosi è fatto carico dei problemi del Paese con spirito unitario. L'annuncio delle ... Lo scrive su twitter ildel Pd, Gianluca Benamati.Rinvio a giudizio per 7 imputati e una richiesta di rito abbreviato per l’ex sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture Umberto Del Basso De Caro. Questo l’esito dell’udienza preliminare svolta ...Rinvio a giudizio per 7 imputati e una richiesta di rito abbreviato per l’ex sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture Umberto Del Basso De Caro. Questo l’esito dell’udienza preliminare svolta ...