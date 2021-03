Il Covid ha colpito anche il make up e le sue aziende (Di venerdì 5 marzo 2021) Più matite per gli occhi, meno rossetti; più tinte per capelli, meno profumi. Tra le abitudini quotidiane che la pandemia ha modificato in maniera sostanziale c'è il make up: con la diffusione del lavoro da remoto e le limitazioni alle occasioni sociali ci si trucca sempre meno, e di conseguenza si acquistano meno prodotti cosmetici. In Italia il calo delle vendite ha affossato i ricavi delle aziende di settore, che secondo uno studio della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo sono diminuiti del 12,8% nel 2020, dopo anni di crescita. In base ai dati preconsuntivi di Cosmetica Italia il fatturato del settore è calato a quota 10,5 miliardi di euro, 1,5 miliardi in meno rispetto al 2019. A questo risultato ha contribuito sia la contrazione della domanda interna (-10,2%) sia la riduzione dell'export (-16,5%). In forte difficoltà gran parte dei ... Leggi su panorama (Di venerdì 5 marzo 2021) Più matite per gli occhi, meno rossetti; più tinte per capelli, meno profumi. Tra le abitudini quotidiane che la pandemia ha modificato in maniera sostanziale c'è ilup: con la diffusione del lavoro da remoto e le limitazioni alle occasioni sociali ci si trucca sempre meno, e di conseguenza si acquistano meno prodotti cosmetici. In Italia il calo delle vendite ha affossato i ricavi delledi settore, che secondo uno studio della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo sono diminuiti del 12,8% nel 2020, dopo anni di crescita. In base ai dati preconsuntivi di Cosmetica Italia il fatturato del settore è calato a quota 10,5 miliardi di euro, 1,5 miliardi in meno rispetto al 2019. A questo risultato ha contribuito sia la contrazione della domanda interna (-10,2%) sia la riduzione dell'export (-16,5%). In forte difficoltà gran parte dei ...

repubblica : Morto Carlo Tognoli, l'ex sindaco di Milano: aveva 82 anni, nei mesi scorsi colpito dal Covid: Tognoli, sindaco soc… - fattoquotidiano : Tra gennaio e febbraio una slavina di inchieste ha colpito i fedelissimi del presidente: dal consigliere sanitario… - Lukas08318189 : @borghi_claudio eh niente.....anche uno colpito da covid marzo 2020, e guarito, se morto in marzo 2021 verra' segna… - Annalis80790333 : RT @JimmyMcGill70: 2020 anno con 100.000 morti in più della media anni precedenti, dice l'Istat. Su 700.000. Ma tra gli under 40, si regist… - JimmyMcGill70 : 2020 anno con 100.000 morti in più della media anni precedenti, dice l'Istat. Su 700.000. Ma tra gli under 40, si r… -