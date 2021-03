Il coronavirus avanza, il governo Draghi pensa a nuove strette. Dal coprifuoco anticipato alle zone rosse (Di venerdì 5 marzo 2021) L’aumento dei contagi da coronavirus e la diffusione delle varianti preoccupa il governo Draghi, che studia la possibilità di introdurre misure ancora più restrittive per le prossime settimane. Al vaglio dell’Esecutivo guidato dall’ex capo della BCE c’è l’anticipazione del coprifuoco, che potrebbe essere spostato dalle 22 alle 20, e ulteriori limiti alla mobilità, con gli spostamenti che subiranno una stretta ancora più decisa per cercare di arginare la diffusione della pandemia. Decisioni che il governo reputa ormai inevitabili, anche perchè molti esponenti dell’Esecutivo, in primis il ministro Speranza, sono convinti che i numeri andranno a peggiorare nei prossimi giorni. Come riporta anche “Open”, già in questa giornata l’RT nazionale dovrebbe ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 marzo 2021) L’aumento dei contagi dae la diffusione delle varianti preoccupa il, che studia la possibilità di introdurre misure ancora più restrittive per le prossime settimane. Al vaglio dell’Esecutivo guidato dall’ex capo della BCE c’è l’anticipazione del, che potrebbe essere spostato d2220, e ulteriori limiti alla mobilità, con gli spostamenti che subiranno una stretta ancora più decisa per cercare di arginare la diffusione della pandemia. Decisioni che ilreputa ormai inevitabili, anche perchè molti esponenti dell’Esecutivo, in primis il ministro Speranza, sono convinti che i numeri andranno a peggiorare nei prossimi giorni. Come riporta anche “Open”, già in questa giornata l’RT nazionale dovrebbe ...

