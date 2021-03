Il Comune di Bologna dedica un piazzale all’attivista Marcella Di Folco (Di venerdì 5 marzo 2021) BOLOGNA – Fu la prima trans a ricoprire un incarico istituzionale e ora, a dieci anni dalla scomparsa, Marcella Di Folco è protagonista di un’altra iniziativa all’avanguardia: le sarà intitolata un’area pubblica di Bologna, per la precisione un piazzale all’interno del giardino di Villa Cassarini. La scelta del luogo è stata approvata dalla Giunta comunale dopo l’annuncio fatto qualche mese fa dal sindaco Virginio Merola. Leggi su dire (Di venerdì 5 marzo 2021) BOLOGNA – Fu la prima trans a ricoprire un incarico istituzionale e ora, a dieci anni dalla scomparsa, Marcella Di Folco è protagonista di un’altra iniziativa all’avanguardia: le sarà intitolata un’area pubblica di Bologna, per la precisione un piazzale all’interno del giardino di Villa Cassarini. La scelta del luogo è stata approvata dalla Giunta comunale dopo l’annuncio fatto qualche mese fa dal sindaco Virginio Merola.

