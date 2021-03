Il coming out di Leonardo da Amici Specials nella sua lettera a Maria (Di venerdì 5 marzo 2021) Disponibile da poche ore su Amazon Prime Video il primo episodio di Amici Specials e sui social si parla già molto di quello che i ragazzi di Amici 20 hanno raccontato. Maria de Filippi si è divertita con tutti loro con le classifiche e le confidenze scherzose. Ma ci sono stati anche momenti molto molto forti. Maria ha chiesto ai ragazzi di scrivere sul diario una sorta di lettera o qualcosa che per loro fosse importante. Leonardo Lamacchia ha deciso di raccontare qualcosa che per lui è fondamentale anche se ha poi chiesto a Maria di leggere una prima parte della lettera. Il cantante di Arisa ha scelto di fare coming out parlando per la prima volta ad Amici 20 del suo passato e del suo presente e di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 marzo 2021) Disponibile da poche ore su Amazon Prime Video il primo episodio die sui social si parla già molto di quello che i ragazzi di20 hanno raccontato.de Filippi si è divertita con tutti loro con le classifiche e le confidenze scherzose. Ma ci sono stati anche momenti molto molto forti.ha chiesto ai ragazzi di scrivere sul diario una sorta dio qualcosa che per loro fosse importante.Lamacchia ha deciso di raccontare qualcosa che per lui è fondamentale anche se ha poi chiesto adi leggere una prima parte della. Il cantante di Arisa ha scelto di fareout parlando per la prima volta ad20 del suo passato e del suo presente e di ...

