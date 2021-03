Il colore delle Regioni: il Lazio resterà «zona gialla» (Di venerdì 5 marzo 2021) Il valore dell’RT per la Regione Lazio resta sotto l’1. Tuttavia, la guardia deve essere tenuta alta, in quanto il valore potrebbe variare molto rapidamente,: si è attestato a 0.98, numero che sfiora l’1 e che potrebbe far finire la Regione in zona arancione. Il Lazio, però, anche questa settimana resta in zona gialla nonostante negli ultimi giorni i casi siano aumentati, soprattutto in provincia di Frosinone dove la zona arancione potrebbe non bastare più. “Servono nuove misure” – ha dichiarato l’assessore D’Amato. Coronavirus Lazio: i dati di oggi Intanto oggi, su oltre 16.000 tamponi e oltre 22.000 antigenici (per un totale di oltre 38.000 test) nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.525 nuovi casi positivi (-177 rispetto a ieri). ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) Il valore dell’RT per la Regioneresta sotto l’1. Tuttavia, la guardia deve essere tenuta alta, in quanto il valore potrebbe variare molto rapidamente,: si è attestato a 0.98, numero che sfiora l’1 e che potrebbe far finire la Regione inarancione. Il, però, anche questa settimana resta innonostante negli ultimi giorni i casi siano aumentati, soprattutto in provincia di Frosinone dove laarancione potrebbe non bastare più. “Servono nuove misure” – ha dichiarato l’assessore D’Amato. Coronavirus: i dati di oggi Intanto oggi, su oltre 16.000 tamponi e oltre 22.000 antigenici (per un totale di oltre 38.000 test) nelle ultime 24 ore nelsi sono registrati 1.525 nuovi casi positivi (-177 rispetto a ieri). ...

ICIlariaAlpiBo1 : In un paese abbandonato C'è una donna che porta allegria In un giardino secco C'è una bambina che porta colore In… - plutonvich : RT @LauraSulejmani3: comunque finalmente Filippo sta ricevendo l’amore che si è sempre meritato e la musica sta parlando per lui,parlano i… - arwenrcg : RT @noormrcg: — è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso delle fragol… - colesprouse_rcg : RT @noormrcg: — è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso delle fragol… - levimrcg : RT @noormrcg: — è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso delle fragol… -