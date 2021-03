Iil governatore del Fvg annuncia la nuova ordinanza | torna la Dad alle medie e superiori

Leggi su udine20

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nel video di Andrea Lasorte, l’annuncio delladeldel Fvg Massiliano Fedriga, che prevede da lunedì 8 marzo lo stoplezioni in presenzascuolee università di tutta la regione per due settimane. Da venerdì 5 marzo, per la provincia di Udine e quella di Gorizia, in cui il virus circola più velocemente, scatterà la zona arancione per la durata dell’intera. A Trieste e Pordenone rimarrà il regime di “giallo rafforzato”. Decade, invece, l’ipotesi del weekend in arancione per tutta la regione .L’ARTICOLO