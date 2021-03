Ibrahimovic viaggio in moto in autostrada per raggiungere Sanremo: il racconto di Ibra del calciatore (Di venerdì 5 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic è forse la scommessa più riuscita di questa 71esima edizione del Festival di Sanremo di Amadeus. Presenta, canta e scherza con i conduttori: ieri ha persino raggiunto in moto l’Ariston dopo essere rimasto bloccato per ore in autostrada. Ibrahimovic e il viaggio in moto in autostrada Ibrahimovic non può raggiungere Sanremo in auto? Non importa, fa l’autostop. “Ieri è stata una serata rocambolesca, iniziata con un incidente in autostrada. Siamo stati fermi tre ore, ma dovevo arrivare perché Ama senza Ibra non ce la fa“, ha scherzato i conferenza stampa oggi. Del resto, l’ha detto più volte, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Zlatanè forse la scommessa più riuscita di questa 71esima edizione del Festival didi Amadeus. Presenta, canta e scherza con i conduttori: ieri ha persino raggiunto inl’Ariston dopo essere rimasto bloccato per ore ine ilininnon puòin auto? Non importa, fa l’autostop. “Ieri è stata una serata rocambolesca, iniziata con un incidente in. Siamo stati fermi tre ore, ma dovevo arrivare perché Ama senzanon ce la fa“, ha scherzato i conferenza stampa oggi. Del resto, l’ha detto più volte, ...

sportli26181512 : L'esilarante racconto di Ibrahimovic a Sanremo in moto: 'Sembrava un film'. VIDEO: In conferenza stampa Ibrahimovic… - riviera24 : Incidente in A10, Ibrahimovic racconta i dettagli del rocambolesco viaggio verso Sanremo - MilanLiveIT : ?????#Ibra a #Sanremo: Lo svedese torna a parlare del viaggio in moto! - AdriJuve64 : Ibrahimovic racconta il viaggio in moto verso Sanremo: 'Come un film, ma non si doveva sapere' - CorSport : #Ibrahimovic racconta il viaggio in moto verso l'Ariston -