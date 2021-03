Ibrahimovic | il motociclista Franco rivela | mi ha fatto una promessa

RaiNews : Intervistato Franco il motociclista: 'Mia moglie inizialmente era incredula' - GossipItalia3 : Ibrahimovic, parla il motociclista che lo ha portato a Sanremo: «Voleva guidare lui» #gossipitalianews - herotlevy : RT @SkySport: Il motocislista che ha portato Ibrahimovic a Sanremo 2021: 'Voleva guidare lui' - er_toscano : RT @SkySport: Il motocislista che ha portato Ibrahimovic a Sanremo 2021: 'Voleva guidare lui' - SkySport : Il motocislista che ha portato Ibrahimovic a Sanremo 2021: 'Voleva guidare lui' -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic motociclista

Si chiama Franco ed è ilche ha permesso a Zlatandi partecipare alla terza serata del Festival di Sanremo. Lo svedese, che era bloccato da ore in autostrada per colpa di un incidente, lo ha fermato e .... Zlatan ha ripercorso il suo incredibile viaggio in autostop per arrivare da Milano a ... Sono rimasto bloccato per 3 ore, poi ho chiesto a undi portarmi a Sanremo. Per fortuna ...Il Festival di Sanremo 2021 di Amadeus e Fiorello arriva alla quarta serata, con il forfait di Simona Ventura positiva al Covid. Ecco l'ordine delle esibizioni delle Nuove Propost ...Dietro di lui, in classifica parziale, Annalisa e Willie Peyote. Guasti tecnici e Ibrahimovic in ritardo: non sembra un Festival fortunato ...