Ibrahimovic | il motociclista che lo ha portato a Sanremo | “Voleva guidare lui”

(Di venerdì 5 marzo 2021)ieri è statoda unincontrato in autostrada. Lo stesso centauro ha parlato ai microfoni di Radio Monte Carlo Zlatanieri ser aè arrivato in ritardo complice un incidente incontrato durante il tragitto da Milano alla città ligure. Lo stesso campiona svedese, ieri in diretta, ha raccontato di essere statoda unincontrato in autostrada. Curva dell’Ariston fatevi sentire Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #2021 con “Io vagabondo”. Ecco la clip integrale pic.twitter.com/omwmSu3SMf — RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021 Ti potrebbe interessare anche questo articolo->2021, ...

CalcioWeb : Disavventura per #Ibrahimovic prima di #Sanremo2021, i retroscena del motociclista che ha accompagnato lo svedese - iltirreno : Ecco chi è il motociclista misterioso che ha dato il passaggio a Ibra - AleSala97 : RT @_DOMENICO_4: Ecco il motociclista che ha aiutato Ibrahimovic #Sanremo2021 - rocco1909 : RT @RaiNews: Intervistato Franco il motociclista: 'Mia moglie inizialmente era incredula' - Audry82194065 : RT @RaiNews: Intervistato Franco il motociclista: 'Mia moglie inizialmente era incredula' -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic motociclista

'Mia moglie alla fine mi ha creduto, il matrimonio è salvo', ha scherzato infine il. VIDEO - Zlatan, incidente in autostrada: arriva a Sanremo con un passaggio in moto. Leggi ...Zlatanha spiegato il motivo del suo ritardo alla terza puntata del Festival di Sanremo, rivelando di essere arrivato all'Ariston grazie a unche gentilmente lo ha accompagnato. ...Una delle belle sorprese di questo Festival di Sanremo ha un nome e un cognome: Zlatan Ibrahimovic. Lo statuario svedese del Milan sta conquistando davvero tutti con la sua autoironia e la voglia di m ...Lo svedese è stato costretto a chiedere un passaggio ad un motociclista per arrivare in tempo per la terza puntata del Festival ...