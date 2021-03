Ibrahimovic è la rivelazione di Sanremo 2021: i meme dal web sono divertenti [FOTO] (Di venerdì 5 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic è la vera rivelazione di Sanremo 2021, l’attaccante del Milan si sta confermando un vero e proprio protagonista anche nel mondo dello spettacolo. Lo svedese è fermo a causa di un infortunio, non potrà scendere in campo nelle prossime partite tra campionato ed Europa League. Si tratta di un’assenza pesantissima per l’allenatore Stefano Pioli, i rossoneri non stanno attraversando un momento entusiasmante ed anche la qualificazione in Champions League è a rischio. Le prossime partite saranno fondamentali e l’assenza di un calciatore come Ibrahimovic di certo non aiuta. Le reazioni del web su Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic si è confermato veramente eccezionale anche nel mondo dello spettacolo. Lo svedese si sta divertendo moltissimo ed i ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 marzo 2021) Zlatanè la veradi, l’attaccante del Milan si sta confermando un vero e proprio protagonista anche nel mondo dello spettacolo. Lo svedese è fermo a causa di un infortunio, non potrà scendere in campo nelle prossime partite tra campionato ed Europa League. Si tratta di un’assenza pesantissima per l’allenatore Stefano Pioli, i rossoneri non stanno attraversando un momento entusiasmante ed anche la qualificazione in Champions League è a rischio. Le prossime partite saranno fondamentali e l’assenza di un calciatore comedi certo non aiuta. Le reazioni del web suZlatansi è confermato veramente eccezionale anche nel mondo dello spettacolo. Lo svedese si sta divertendo moltissimo ed i ...

CalcioWeb : #Ibrahimovic è un grande protagonista di #Sanremo: il mondo del web ha molto apprezzato - gircemme : @TvTalk_Rai @SilviaMottaTV @CinziaBancone @MaxBernardini @sebapucc @RaiTre @SanremoRai Per me il personaggio rivela… - marcoluci1 : RT @fraversion: io sono pazzo sì, pazzo di Matilda De Angelis. Per me è stata la rivelazione assoluta della prima serata di Sanremo. Di Ibr… - fraversion : io sono pazzo sì, pazzo di Matilda De Angelis. Per me è stata la rivelazione assoluta della prima serata di Sanremo… - Massi_Guerriero : #Sanremo2021 Zlatan Ibrahimovic, a mio avviso la vera rivelazione della prima serata del Festival. Un gigante di ir… -