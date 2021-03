Ibra racconta il viaggio in moto verso Sanremo: “C’era un GPS su di me. Ha fatto un buon lavoro” (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo la versione del motociclista, è arrivata anche quella di Zlatan Ibrahimovic, sull’ormai famosissimo viaggio di ieri in moto con uno sconosciuto per raggiungere il teatro Ariston. Questo il racconto dello svedese durante la conferenza stampo di Sanremo: “C’era un GPS su di me, se mi avesse portato da un’altra parte qualcuno mi avrebbe trovato. Siamo partiti e ho notato che non guidava bene e gli ho detto: ‘fammi guidare, io non ho paura e te non hai responsabilità’. Lui mi ha risposto: ‘No no Ibra, guido io’. Siamo arrivati ed ero in ritardo, dovevamo iniziare la diretta. Mi ha chiesto una foto ma non ho potuto, mi stavano aspettando. A quel punto gli ho detto di aspettare ma mi ha risposto che doveva andare a casa. Alla fine mi ha detto: ‘Ibra, ti ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo la versione delciclista, è arrivata anche quella di Zlatanhimovic, sull’ormai famosissimodi ieri incon uno sconosciuto per raggiungere il teatro Ariston. Questo il racconto dello svedese durante la conferenza stampo di: “un GPS su di me, se mi avesse portato da un’altra parte qualcuno mi avrebbe trovato. Siamo partiti e ho notato che non guidava bene e gli ho detto: ‘fammi guidare, io non ho paura e te non hai responsabilità’. Lui mi ha risposto: ‘No no, guido io’. Siamo arrivati ed ero in ritardo, dovevamo iniziare la diretta. Mi ha chiesto una foto ma non ho potuto, mi stavano aspettando. A quel punto gli ho detto di aspettare ma mi ha risposto che doveva andare a casa. Alla fine mi ha detto: ‘, ti ...

