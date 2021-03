Ibra ad Amadeus: “Mi hai chiamato Supereroe. Mi sottovaluti. Ecco come ho convinto il motociclista ieri…” (Di venerdì 5 marzo 2021) Penultima serata del Festival di Sanremo. Intorno alle 22.15 entra in scena Zlatan Ibrahimovic in un completo bianco. Subito battute con Amadeus che lo chiama Supereroe: “Mi hai chiamato Supereroe. Mi hai sottovalutato. come ho convinto il motociclista a portarmi a Sanremo? E’ stato facile, gli ho detto o mi porti a Sanremo o Amadeus fa il festival anche il prossimo anno”. Sulla serata di ieri e il duetto con Mihajlovic: “E’ stata una bella serata ieri, ho incontrato due grandi uomini, due gladiatori…non come te (rivolto ad Amadeus)”. E infine: “Ama, regola numero 5, c’è troppa gente in campo, rischiamo una squalifica. L’orchestra deve uscire”. Amadeus risponde: ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Penultima serata del Festival di Sanremo. Intorno alle 22.15 entra in scena Zlatanhimovic in un completo bianco. Subito battute conche lo chiama: “Mi hai. Mi hai sottovalutato.hoila portarmi a Sanremo? E’ stato facile, gli ho detto o mi porti a Sanremo ofa il festival anche il prossimo anno”. Sulla serata di ieri e il duetto con Mihajlovic: “E’ stata una bella serata ieri, ho incontrato due grandi uomini, due gladiatori…nonte (rivolto ad)”. E infine: “Ama, regola numero 5, c’è troppa gente in campo, rischiamo una squalifica. L’orchestra deve uscire”.risponde: ...

