I tornei sportivi più popolari per le scommesse in Italia

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 marzo 2021) Molte volte si sottolinea come sport esiano collegati tra di loro grazie al potere delle sponsorizzazioni. Pensiamo a quanto accade in UK, dove sono state siglate sponsorship tra società di gioco a distanza e Premier League. Discorso analogo per la Liga, che riesce a sfruttare una grande spinta finanziaria. Questo tipo di scambio fino a pochi anni fa era possibile anche in, prima dell’arrivo del Decreto Dignità che ha vietato le pubblicità sul gioco a distanza. Non si è persa però la voglia di affidarsi al betting online come mezzo ideale di intrattenimento. Il catalogo offerto dalle piattaforme è vasto e attira appassionati di diversi sport: dal calcio alla Formula 1, dal golf alle competizioni internazionali. Come si traduce tutto ciò in numeri? Nel 2019 il fatturato del gambling online è arrivato a quota 900 milioni di euro, ...