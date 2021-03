I senatori vogliono saltare la fila per il vaccino. La Binetti a Speranza: “Siamo categoria a rischio” (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar – Nel mondo impazza la corsa al vaccino anti-Covid e l’Italia non è da meno. Anzi non proprio tutta l’Italia, diciamo una rappresentanza importante del Paese: i senatori. Mentre il governo è alle prese con i ritardi Ue e i problemi di distribuzione delle dosi, mentre ci sono categorie – come i medici – che aspettano ancora il loro turno, mentre Draghi blocca l’export delle fiale in Australia perché da noi c’è penuria, gli inquilini di Palazzo Madama chiedono al ministro Speranza di essere vaccinati il prima possibile. I senatori vogliono una corsia preferenziale per il vaccino Certo è che in Senato il coronavirus è in azione da tempo, con una quindicina di parlamentari contagiati. Ma da qui a chiedere di scavalcare altre categorie professionali – certamente più a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar – Nel mondo impazza la corsa alanti-Covid e l’Italia non è da meno. Anzi non proprio tutta l’Italia, diciamo una rappresentanza importante del Paese: i. Mentre il governo è alle prese con i ritardi Ue e i problemi di distribuzione delle dosi, mentre ci sono categorie – come i medici – che aspettano ancora il loro turno, mentre Draghi blocca l’export delle fiale in Australia perché da noi c’è penuria, gli inquilini di Palazzo Madama chiedono al ministrodi essere vaccinati il prima possibile. Iuna corsia preferenziale per ilCerto è che in Senato il coronavirus è in azione da tempo, con una quindicina di parlamentari contagiati. Ma da qui a chiedere di scavalcare altre categorie professionali – certamente più a ...

