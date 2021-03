I ricordi di un anno di pandemia: ascolta il podcast (Di venerdì 5 marzo 2021) Kronos e Kairòs: ricordi di una pandemia. Li hanno raccolti i colleghi di Varesenews in una serie di podcast. Il terzo episodio ha come protagonista il racconto di tante persone. Una memoria collettiva di studenti, volontari, anziani, giovani donne in gravidanza, insegnanti, mamme su come è stato vissuto il periodo del lockdown. Le voci dell’allora premier Giuseppe Conte, del presidente Sergio Mattarella e di Papa Francesco arricchiscono il podcast facendone un racconto corale. C’è anche la testimonianza del nostro vicedirettore Davide Agazzi, che ripercorre in particolare quella sera del 18 marzo in cui a Bergamo è arrivato per la prima volta l’Esercito per trasportare le salme delle troppe vittime del Covid. E quello scatto, della fila di mezzi che taglia Borgo Palazzo e tutta la Bergamasca, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 marzo 2021) Kronos e Kairòs:di una. Li hraccolti i colleghi di Varesenews in una serie di. Il terzo episodio ha come protagonista il racconto di tante persone. Una memoria collettiva di studenti, volontari, anziani, giovani donne in gravidanza, insegnanti, mamme su come è stato vissuto il periodo del lockdown. Le voci dell’allora premier Giuseppe Conte, del presidente Sergio Mattarella e di Papa Francesco arricchiscono ilfacendone un racconto corale. C’è anche la testimonianza del nostro vicedirettore Davide Agazzi, che ripercorre in particolare quella sera del 18 marzo in cui a Bergamo è arrivato per la prima volta l’Esercito per trasportare le salme delle troppe vittime del Covid. E quello scatto, della fila di mezzi che taglia Borgo Palazzo e tutta la Bergamasca, ...

zazoomblog : I ricordi di un anno di pandemia: ascolta il podcast - #ricordi #pandemia: #ascolta #podcast - GraalTruth : RT @MCampadelli: @luciodigaetano Lucio contro tutti o quasi?? Ma dimmi ricordi qualcuno del bel mondo progressista che abbia detto, nell'ann… - SpockEva : Eh lo so Fra che quest'anno hai celebrato anche tu San Faustino, non serve che ce lo ricordi mettendo Fausto in ogni stories - AcVo_KA : RT @yvngdaggerduck: @AcVo_KA ti ricordi quando l'anno scorso samp inter andava giocata prima di juve inter altrimenti il campionato era fal… - yvngdaggerduck : @AcVo_KA ti ricordi quando l'anno scorso samp inter andava giocata prima di juve inter altrimenti il campionato era… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordi anno Covid, un anno di attività della Protezione Civile comunale Anche la comandante della Polizia Municipale è tornata indietro con i ricordi allo scorso anno: "Il mio incarico al Comune di Livorno coincide con il primo periodo dell'emergenza sanitaria " ha detto ...

Masterchef Italia 10: l'intervista ai tre finalisti Monir, Irene e Antonio Anche quest'anno l'emozionante avventura di Masterchef Italia si è conclusa: nella finale di ieri sera (andata ... Ho voluto puntare sulle emozioni e sui ricordi anche per il mio menù, in cui ho messo ...

Fiorentina-Parma, l’ALBUM DEI RICORDI: dall’ultimo trofeo vinto alla paura della B Fiorentina.it Tognoli, cultura per amministrare Lodovico Festa lo ricorda: cultura, profondità di giudizi e di visione negli anni chiave del cambiamento della metropoli. "Un ceto politico che aveva conoscenza e sapeva ben amministrare senza fermars ...

Sorvegliato speciale per mafia e obbligo di soggiorno per tre anni VIADANA. Davide Gaspari, 43 anni, pluripregiudicato residente a Viadana, indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso, per tre anni sarà sottoposto a sorveglianza speciale con l’obbligo di ...

Anche la comandante della Polizia Municipale è tornata indietro con iallo scorso: "Il mio incarico al Comune di Livorno coincide con il primo periodo dell'emergenza sanitaria " ha detto ...Anche quest'l'emozionante avventura di Masterchef Italia si è conclusa: nella finale di ieri sera (andata ... Ho voluto puntare sulle emozioni e suianche per il mio menù, in cui ho messo ...Lodovico Festa lo ricorda: cultura, profondità di giudizi e di visione negli anni chiave del cambiamento della metropoli. "Un ceto politico che aveva conoscenza e sapeva ben amministrare senza fermars ...VIADANA. Davide Gaspari, 43 anni, pluripregiudicato residente a Viadana, indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso, per tre anni sarà sottoposto a sorveglianza speciale con l’obbligo di ...