I nuovi colori delle regioni: Lombardia in arancione scuro, Lazio e Liguria rimangono in giallo (Di sabato 6 marzo 2021) Le ordinanze che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà oggi, in serata, entrano in vigore lunedì: in rosso Campania e due province nelle Marche Leggi su corriere (Di sabato 6 marzo 2021) Le ordinanze che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà oggi, in serata, entrano in vigore lunedì: in rosso Campania e due province nelle Marche

Corriere : I colori delle regioni: Campania in rosso, Lombardia in arancione scuro. Lazio e Liguria in giallo - SkyTG24 : #Covid19: #Campania diventa rossa, #Lombardia resta arancione scuro. #Sardegna ancora bianca - SkySportMotoGP : ?? ECCOLA FINALMENTE ?? ?? @sepangracing svela i nuovi colori di @ValeYellow46 e @FrankyMorbido12 ?? Vi piace?… - infoitinterno : Nuovi colori dall’8 marzo, l’ordinanza di Speranza: Campania in rosso, Lombardia resta arancione scuro. L’Ausl Roma… - mitsouko1 : Giardini di marzo si riempiono di nuovi colori -