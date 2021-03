I nuovi colori delle regioni da lunedì 8 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) I colori delle regioni da lunedì 8 marzo. Emilia-Romagna e Campania verso il rosso. Piemonte in arancione scuro. ROMA – I colori delle regioni da lunedì 8 marzo. Il nuovo monitoraggio dell’Iss ha confermato un quadro in peggioramento nel nostro Paese e nelle prossime ore il ministro Speranza firmerà nuove ordinanze con le restrizioni delle singole regioni. I colori delle regioni da lunedì 8 marzo Emilia-Romagna e Campania destinate alla zona rossa. Sembrano essere solamente queste due le regioni che raggiungeranno Molise e Basilicata (misure confermate fino al 14 ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 marzo 2021) Ida. Emilia-Romagna e Campania verso il rosso. Piemonte in arancione scuro. ROMA – Ida. Il nuovo monitoraggio dell’Iss ha confermato un quadro in peggioramento nel nostro Paese e nelle prossime ore il ministro Speranza firmerà nuove ordinanze con le restrizionisingole. IdaEmilia-Romagna e Campania destinate alla zona rossa. Sembrano essere solamente queste due leche raggiungeranno Molise e Basilicata (misure confermate fino al 14 ...

