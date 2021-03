I nuovi colori delle regioni, da lunedì (Di venerdì 5 marzo 2021) Friuli Venezia Giulia e Veneto passano in area arancione, mentre la Campania diventa area rossa, Lombardia e Piemonte in arancione “rafforzato” Leggi su ilpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Friuli Venezia Giulia e Veneto passano in area arancione, mentre la Campania diventa area rossa, Lombardia e Piemonte in arancione “rafforzato”

Corriere : I colori delle regioni: Campania in rosso, Lombardia in arancione scuro. Lazio e Liguria in giallo - SkySportMotoGP : ?? ECCOLA FINALMENTE ?? ?? @sepangracing svela i nuovi colori di @ValeYellow46 e @FrankyMorbido12 ?? Vi piace?… - Corriere : La stretta in altre 5 regioni e l’allarme sui contagi a scuola: tutti i nuovi colori de... - ilpost : I nuovi colori delle regioni, da lunedì - msn_italia : I nuovi colori delle regioni: Lombardia in arancione scuro, Lazio e Liguria rimangono in giallo -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi colori I nuovi colori da lunedì 8 marzo: Campania in rosso, Veneto e Friuli arancioni, Lombardia arancio scuro L'Italia si colora di arancione e rosso causa covid. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze con i nuovi colori delle Regioni da lunedì 8 marzo. La Lombardia e l'Emilia Romagna evitano la zona rossa. In particolare la Lombardia passa all' arancione scuro. Una decisione peraltro che presidente di ...

Covid: Campania diventa rossa, Lombardia resta arancione scuro. Sardegna ancora bianca Le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza entreranno in vigore lunedì 8 marzo. Veneto e Friuli Venezia Giulia diventano arancioni, fascia in cui rientrano anche Abruzzo, Emilia Romagna, ...

Veneto e Friuli in arancione da lunedì. Campania verso il rosso Il Sole 24 ORE Tre regioni in rosso, 11 in arancione: la mappa dei colori AGI - La regione Campania passa in zona rossa, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto in arancione. Queste le novità dei nuovi cambi di colore, sanciti dall'ordinanza firmata oggi dal ministro della Sal ...

Covid 19, Italia a colori: Campania diventa rossa, Veneto arancio Milano, 5 mar. (askanews) - Nuove ordinanze in vigore a partire da lunedì 8 Marzo 2021, decise dal Ministro della Salute Roberto Speranza in ...

L'Italia si colora di arancione e rosso causa covid. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze con idelle Regioni da lunedì 8 marzo. La Lombardia e l'Emilia Romagna evitano la zona rossa. In particolare la Lombardia passa all' arancione scuro. Una decisione peraltro che presidente di ...Le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza entreranno in vigore lunedì 8 marzo. Veneto e Friuli Venezia Giulia diventano arancioni, fascia in cui rientrano anche Abruzzo, Emilia Romagna, ...AGI - La regione Campania passa in zona rossa, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto in arancione. Queste le novità dei nuovi cambi di colore, sanciti dall'ordinanza firmata oggi dal ministro della Sal ...Milano, 5 mar. (askanews) - Nuove ordinanze in vigore a partire da lunedì 8 Marzo 2021, decise dal Ministro della Salute Roberto Speranza in ...