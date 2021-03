I nuovi colori da lunedì 8 marzo: Campania in rosso, Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione. Emilia-Romagna e Lombardia sfiorano il lockdown (Di venerdì 5 marzo 2021) Passa a toni più scuri la mappa delle regioni con la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sulle nuove zone di rischio pandemico di Coronavirus. Sulla base delle ultime indicazioni della Cabina di regia, da lunedì 8 marzo, passano in arancione Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre la Campania diventa rossa. In 10 Regioni l’indice Rt è maggiore di 1 e a livello nazionale aumentano i ricoveri di pazienti Covid in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione che ora si attesta al 26% rispetto al 24% della settimana scorsa. Zona rossa Bolzano Molise Campania Basilicata Zona arancione scuro Lombardia Zona ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021) Passa a toni più scuri la mappa delle regioni con la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sulle nuove zone di rischio pandemico di Coronavirus. Sulla base delle ultime indicazioni della Cabina di regia, da, passano in, mentre ladiventa rossa. In 10 Regioni l’indice Rt è maggiore di 1 e a livello nazionale aumentano i ricoveri di pazienti Covid in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione che ora si attesta al 26% rispetto al 24% della settimana scorsa. Zona rossa Bolzano MoliseBasilicata ZonascuroZona ...

