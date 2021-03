I nuovi casi di Coronavirus sono oltre 24mila nelle ultime 24 ore e 297 le vittime Raggiunti i tre milioni di contagi accertati dall’inizio dell’epidemia

(Di venerdì 5 marzo 2021) Continua a crescere il numero didiregistrati in Italia24 ore.24.036, ieri erano stati 22.865, a fronte di 378.463 tamponi effettuati. Il tasso di positività, tuttavia, cala al 6,3% dal 6,7 di giovedì. Le297 contro le 339 di ieri, per un totale di 99.271 decessidella pandemia. L’Italia ha superato i 3di. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute,456.470 (+10.031), 435.571 (+9.764) dei quali si trovano in isolamento domiciliare. Sul fronte dei ricoveri, i paziente degentiterapie ...

MediasetTgcom24 : Covid, 24.036 nuovi casi con 378.463 tamponi e altri 297 decessi #covid - RegLombardia : #LNews A fronte di 53.563 tamponi effettuati, sono 5.174 i nuovi positivi (9,6%). I guariti/dimessi sono 2.057 ????… - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino di oggi 5 marzo: 24.036 nuovi casi e 297 morti - lellacrespi : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 marzo: 24.036 nuovi casi e 297 morti - rietin_vetrina : Covid Lazio 5 marzo, D’Amato: “1.525 nuovi casi. Superato il mezzo milione di somministrazioni totali” -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi casi

E oggi in Italia sono 24.036 icontagi, che ci portano ad aver superato i 3 milioni di. 297 i deceduti. Il tasso di positività scende al 6,3%. Sono 217 iricoveri, di cui 50 in ...17.37 Covid,24.036. Superati 3 mln Sono 24.036 idi coronavirus nelle ultime 24 ore (22.865 i precedenti). portando il totale dei contagiati a 3.023.129. I decessi sono 297 (339 giovedì). Con 378.463 ...Con il nuovo Motorola moto g10 l'azienda alata decide di continuare sul filone di device della serie moto g e di immettere sul mercato un device di fascia medio bassa ma di carattere soprattutto nell' ...MSI presenta ufficialmente i dissipatori AiO per CPU serie MPG CORELIQUID K, soluzioni che avevamo visto di sfuggita a CES 2021 e che mirano all'utenze più esigente in termini di prestazioni. L'aziend ...