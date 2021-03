I lustrini di Sanremo sono lontani anni luce dal ciò che accade nel paese reale

Ultime Notizie dalla rete : lustrini Sanremo

L'Espresso

Già detto, già scritto e lo ripeto: idisono lontani anni luce dal ciò che accade nel paese reale. Le chiacchiere con gli ospiti menate troppo a lungo; la pubblicità invasiva; le donne (esclusi rari casi) che continuano ...Alessia Bonari ha già abbandonato isanremesi ed è ritornata alla vita che ama ed alla quale è fedele: quella come infermiera ...e di cosa abbia deciso di fare con il cachet di, ovvero ...Gli ascolti calano: il festival ha scelto l'autoreferenzialità facendo finta che questa edizione fosse simile, in tutto e per tutto, a quella dell'anno scorso o a quelle d'altri tempi. Non è cosi.La terza serata del Festival di Sanremo 2021 è interamente dedicata alle cover e tutti i 26 Big canteranno accompagnati da altri artisti ...