I dirigibili – 1912 | l’uso bellico nella Guerra Italo – Turca

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 5 marzo 2021) Durante la, idella Sezione Aerostatica delle forze armate italiane contrattaccano il nemico, per ordine del capitano Giovan Battista Pastine, nel. A fronte di ciò, l’impiego per la prima volta dell’Esercito Italiano di aerei e, contro le postazioni turche in Libia. All’inizio dello scontrotra Italia e