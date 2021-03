Hogwarts Legacy | il lead designer del titolo ha rassegnato le sue dimissioni da Avalanche

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ildi, Troy Leavitt, ha annunciato le sueda. Ecco tutti i dettagli al riguardo La notizia è di poco fa: ilTroy Leavitt di, coinvolto nello sviluppo dell’open world RPGha lasciato la software house. Lo sviluppatore ha aggiunto, senza giri di parole, su Twitter che ha lasciato lo studio e non ha “nient’altro che cose positive” da dire sul prossimo gioco di Harry Potter, i suoi colleghi e l’editore del, Warner Bros. Leavitt, ha detto che ci sarebbe stato un video sul suo canale YouTube in un prossimo futuro per spiegare la situazione.: ...

Hogwarts Legacy è uno dei videogiochi più attesi dei prossimi mesi: sarà distribuito nel 2022 e già si preannuncia speciale per molti motivi. Per esempio, una presa di posizione netta a favore dell'inclusività. Pochi giorni fa, si è parlato del fatto che Hogwarts Legacy includerà personaggi transgender e questo è stato, in qualche modo, una reazione a seguito delle critiche ricevute dal gioco dopo che si è scoperto che uno dei lead era solito...