Hoffenheim-Wolfsburg sabato 6 marzo | ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ventiquattresima giornata di Bundesliga che vede la terza forza del torneo, il, impegnato nella trasferta sul terreno dell’. La squadra di Hoeness è reduce da un buon punto contro l’Union Berlin nell’ultimo turno: un risultato che allontana la zona salvezza e che è un punto di ripartenza dopo l’eliminazione in coppa per mano del Molde. Ospiti InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le probabili formazioni diL'dovrebbe scendere in campo con un 3 - 4 - 1 - 2 con Baumann tra i pali, in difesa Grillitsch, Richards e Vogt. In mediana Samassekou e ...... RB Lipsia 50,45, Eintracht 42, Borussia Dortmund 39, Bayer Leverkusen 37, Union Berlino 34, Friburgo 34, Borussia Moenchengladbach 33, Stoccarda 32,27, Werder Brema 26*, ...Hoffenheim-Wolfsburg è una partita della ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15.30: pronostici e formazioni.PRONOSTICI BUNDESLIGA Siamo pronti per i pronostici targati Superscommesse.it per la ventiquattresima giornata di Bundesliga. Iniziamo subito con Schalke 04 – Mainz in cui sono gli ospiti a essere net ...