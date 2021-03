Highlights Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano 64-69 | Eurolega 2020 2021 VIDEO

(Di venerdì 5 marzo 2021) L’AX Armani Exchangeconquista una vittoria fondamentale a Kanuas battendo con il punteggio di 64-69 lonella sfida valida per la 28esima giornata di. Ottimo Shields che realizza 23 punti, mentre per i padroni di casa Grigonis chiude a quota 17. Primo quarto terminato con i biancorossi a +6 (13-19). Si avvicinano i padroni di casa nel secondo quarto, chiuso con il punteggio di 32-34, ma con una strepitosa difesa l’riesce a mantenere il vantaggio chiudendo il terzo quarto 45-50 e portando a casa la vittoria. SportFace.

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Eurolega, #Zalgiris #Kaunas-Olimpia #Milano 64-69: gli #highlights - Gazzetta_it : VIDEO #Eurolega, #Zalgiris #Kaunas-Olimpia #Milano 64-69: gli #highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Zalgiris

Sportface.it

Eurolega: Zenit San Pietroburgo - Alba Berlino 87 - 71 2 ORE FA Nonostante le assenze di ... battuto 85 - 75 dallonel Round 27 di Eurolega. I lituani di Martin Schiller centrano ...... mentre venerdì è in programma la difficilissima trasferta lituana contro loKaunas . ... vittorie per Sassari e Brindisi UN GIORNO FA Serie A: Olimpia Milano - Fortitudo Bologna 98 -...L'Olimpia Milano sbanca Kaunas 69-64, va sul 2-0 nello scontro diretto con lo Zalgiris e mette un piede e mezzo nei playoff. Protagonisti soprattutto Shields, 23 punti e un concentrato di energia senz ...Eurolega - Olimpia Milano in trasferta a Kaunas contro lo Zalgiris. Marius Grigonis vs Sergio Rodriguez. Dove vedere la partita in streaming.