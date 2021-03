Hellas Verona | il comunicato sulle condizioni di Tameze e Vieira

FIGCfemminile : SERIE ??? | ??? ?? Hellas Verona e Roma inaugurano la 1??5??ª giornata. Domenica alle 12.30 la #lottAperlavetta tra… - juventusfc : Le foto di #VeronaJuve ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio Diamo il massimo, torniamo a casa con i 3? punti ?? #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - CapitanBergomi : RT @BombeDiVlad: ? #Verona, indisponibili #Tameze e #Vieira ?? I dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV #News - TeofiloSteven : RT @BombeDiVlad: ? #Verona, indisponibili #Tameze e #Vieira ?? I dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV #News -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona

L'Arena

... Kevin Lasagna ha segnato il suo primo gol con la casacca dell', contro la squadra che più ... L'attaccante ex Udinese lo sappiamo tutti, non ha vissuto un esordio assai felice con il, ...Commenta per primoFC comunica che Ronaldo Vieira e Adrien Tamèze si sono sottoposti nelle scorse ore ad esami strumentali e visite specialistiche. Ronaldo Vieira: lesione muscolo - fasciale di primo/...Ennesimo infortunio per Ronaldo Vieira, centrocampista della Sampdoria in prestito al Verona: il comunicato del club gialloblù ...Lo avevamo auspicato e sperato da quando ha indossato per la prima volta la maglia gialloblù. L'altro giorno finalmente ce l'ha fatta: Kevin Lasagna ...