Harry Potter | Tom Felton su Alan Rickman | Lavorare con lui era spaventoso | nel senso buono

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tomha ricordato la collaborazione connel franchise die ha sottolineato la perfida ironia dell'attore inglese deceduto nel 2016 In occasione di un party speciale su TikTok durante il quale si è tenuta la proiezione die la pietra filosofale, Tomha parlato della sua esperienza sul set cinematografico e della sua collaborazione con. A questo proposito, un fan ha chiesto a Tomcome sia statocone l'interprete di Draco Malfoy ha dichiarato: "era l'unico attore che conoscessi econ lui ...

ayurayo : @glowsslu marvel, anime de volei, harry potter, disney - nina_ravenclaw : Sirius dopo la notte della Stamberga strillare pensò immediatamente a James e Lily. Nella foga di raggiungere Harry… - messveneto : Gli stampatori di Harry Potter fanno shopping in Usa: Grafica Veneta acquisisce la maggioranza di Lake Book Manufac… - giampdisan : @Valeria23549267 @Marco_viscomi @roccoiacobucci Ahahahahaha ma lo sai, non mi interessa il Fantasy. Credo di essere… - Valeria23549267 : @giampdisan @Marco_viscomi @roccoiacobucci Giampi è una mancanza intollerante la tua ignoranza su Harry Potter ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter

Wired.it

Dopo le voci di una serie live - action, ora il Ceo di WarnerMedia alimenta la speranza di nuovi progetti legati al mondo del maghetto. E c'è chi avanza l'ipotesi di un film dalla pièce teatrale La maledizione ...Scritto da Eirik Hyldbakk Furu 13 Gennaio 2021 alle 19:09 Niente universo diper quest'anno. 0 Il nuovo gioco disi chiama Hogwarts Legacy, arriva nel 2021 NEWS. Scritto da ...Tom Felton ha ricordato la collaborazione con Alan Rickman nel franchise di Harry Potter e ha sottolineato la perfida ironia dell'attore inglese deceduto nel 2016 In occasione di un party speciale su ...Grafica Veneta, uno dei più importanti player nel settore della stampa di libri in Italia – a partire dalla saga di Harry Potter – e in Europa, fa shopping negli Stati Uniti acquisendo la quota di mag ...