Hamsik torna a giocare in Europa | ma ben lontano da Napoli e Bratislava

infoitsport : Hamsik, l'urlo dei tifosi del Napoli: «Capitano, torna a casa tua» - Mterryf1 : Hamsik forse torna in Europa ma in Svezia secondo questo sito ma non è nulla di certo ancora - sscalcionapoli1 : Hamsik torna a casa, vicino l'accordo con lo Slovan Bratislava #calciomercato - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MEDIASET - Hamsik torna a casa, vicino l'accordo con lo Slovan Bratislava - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Hamsik torna a casa, vicino l'accordo con lo Slovan Bratislava -

Ultime Notizie dalla rete : Hamsik torna

Il Mattino

Marekpotrebbe presto tornare a calcare i campi di calcio in Europa. Secondo quanto riportato da Sport Expressen , l'ex centrocampista del Napoli sarebbe in procinto di trasferirsi nientemeno che in ...'Se è vero chein Europa, cosa aspettiamo a richiamarlo?' scrive Paolo o anche 'Con tutto il rispetto per gli altri, ma ad avercelo di nuovo uno come Marek...' il messaggio di Christian.Marek Hamsik potrebbe presto tornare a calcare i campi di calcio in Europa. Secondo quanto riportato da Sport Expressen, l’ex centrocampista del Napoli sarebbe in procinto di trasferirsi nientemeno ch ...L'ex Napoli Marek Hamsik è ad un passo dal suo rientro in Europa. Secondo quanto raccolto dal quotidiano Expressen, l'ex capitano del Napoli è in procinto di firmare il suo nuovo contratto in Svezia, ...