Guida tv Sabato 6 marzo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Cosa c'è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Sabato 6 marzo Rai 1ore 18:45 L'Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:35 Sanremo La Finale Orario di fine prevista per le 2 Rai 2ore 19:40 NCIS Los Angeles ore 20:30 Tg2 ore 21:05 12 Soldiers All'indomani degli attentati dell'11 settembre 2001, un gruppo di 12 uomini, l'unità speciale Alpha 595, Guidata dal Capitano Mitch Nelson, parte volontariamente per l'Afghanistan per abbattere i talebani e al-Qaida, ma la missione si rivelerà persino più ardua del previsto. ore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:00 Blobore 20:40 Fuori Controllo La figlia del detective Thoma Craven viene assassinata davanti casa, il barbaro omicidio fa scattare la sua vendetta ore 22:35 Illuminate Marisa Bellisario gentleman and Marisa ore 23:35 TgR + Mondo Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:00 ...

