GTA 5 sbarcherà sulle console Next Gen

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 5 marzo 2021) GTA 5 è stato sicuramente uno di quei titoli che, a partire dalla sua pubblicazione nel 2013, ha sbancato ed ora sembra che il suo successo si estenderà anche allaGen GTA 5 uscì ufficialmente nel 2013 per PlayStation 3 ed Xbox 360, ma al titolo firmato da Rockstar Games, non ci volle molto per vedere una conversione anche per PS4, Xbox One e PC, e presto dovrebbe arrivare anche perGen Vediamo dunque di capire un po’ meglio la questione. GTA 5 all’assalto dellaGen Se un gioco ha avuto un grandissimo successo, la cosa più logica da fare, è progettare una sua versione riadattata e migliorata per ledi terza generazione come, ad esempio, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Il CEO di Take-Two Interactive recentemente intervistato, Strauss Zelnick, non ha ancora fornito ...