**Gregoretti: udienza Salvini rinviata al dieci aprile** (Di venerdì 5 marzo 2021) Catania, 5 mar. (Adnkronos) - L'udienza preliminare del procedimento a carico di Matteo Salvini a Catania è stata rinviata al prossimo 10 aprile. Lo ha deciso il gup Nunzio Sarpietro alla fine dell'udienza di oggi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Catania, 5 mar. (Adnkronos) - L'preliminare del procedimento a carico di Matteoa Catania è stataal prossimo 10 aprile. Lo ha deciso il gup Nunzio Sarpietro alla fine dell'di oggi.

DOscarLancini : In occasione della nuova udienza di #Catania sul caso #Gregoretti non può mancare a favore di @matteosalvinimi il… - TV7Benevento : Gregoretti: udienza Salvini, gup deciderà il 14 maggio... - TV7Benevento : **Gregoretti: udienza Salvini rinviata al dieci aprile**... - TV7Benevento : Gregoretti: udienza Salvini, rigettata dal gup deposizione Palamara... - piergiuseppe36 : RT @LegaSalvini: CASO GREGORETTI, OGGI MATTEO SALVINI A CATANIA PER L'UDIENZA. ++ SOSTIENI IL CAPITANO SUI SOCIAL. USA L'HASHTAG #IoStoCon… -