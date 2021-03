Gravina | «Io lo difendo | ma nel protocollo c’è scritto “salvo disposizioni dell’autorità sanitaria”»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Io illo. Nelc’èin maniera chiara ‘quanto disposto dall’autorità sanitaria’ quindi è unvalido”. Gabriele, quindi, conferma di sponda che la scelta della Lega di Serie A di non rinviare Lazio-Torino nonostante la chiara disposizione dell’Asl che ha impedito la trasferta alla squadra granata per un focolaio di Covid accertato, è stata scorretta. Secondo il Presidente della Federcalcio però “bisogna trovare armonia all’interno delle Asl sul territorio nazionale. Noi vogliamo che ci sia il massimo controllo possibile, in questo senso il calcio si sta comportando in maniera responsabile”. Sul caso Lazio-Torino “la Federcalcio ha chiesto i documenti che ancora non sono arrivati. Come sapete, tutto è oggetto ...