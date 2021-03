GP Industria & Artigianato 2021: Fornello e San Baronto i punti nevralgici. Ci sono Nibali, Mollema e Valverde (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo un anno di assenza, torna in scena il GP Industria & Artigianato, con la sua 43esima edizione di domenica 7 marzo. 199 chilometri con partenza e arrivo a Larciano per la piccola classica pistoiese racchiusa tra la Strade Bianche di sabato 6 e la Tirreno-Adriatico di settimana prossima, i cui punti nevralgici saranno le storiche salite del Fornello e del San Baronto. Attesi tantissimi big al via per una gara che si preannuncia decisamente spettacolare. PERCORSO La corsa potrà contare sulla presenza di 26 squadre di cui ben 10 World Tour, e ancora una volta l’UC Larcianese ha proposto un percorso diviso in due anelli di cui il primo, di 22,3 chilometri, da ripetere quattro volte ma senza difficoltà altimetriche, e il secondo, di 27,5 chilometri, anche in questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo un anno di assenza, torna in scena il GP, con la sua 43esima edizione di domenica 7 marzo. 199 chilometri con partenza e arrivo a Larciano per la piccola classica pistoiese racchiusa tra la Strade Bianche di sabato 6 e la Tirreno-Adriatico di settimana prossima, i cuisaranno le storiche salite dele del San. Attesi tantissimi big al via per una gara che si preannuncia decisamente spettacolare. PERCORSO La corsa potrà contare sulla presenza di 26 squadre di cui ben 10 World Tour, e ancora una volta l’UC Larcianese ha proposto un percorso diviso in due anelli di cui il primo, di 22,3 chilometri, da ripetere quattro volte ma senza difficoltà altimetriche, e il secondo, di 27,5 chilometri, anche in questo ...

giuliainnocenzi : Il ministro della Transizione ecologica è finito nel mirino dell’industria zootecnica per aver detto la verità: la… - riotta : Che l'Italia, prima in UE e sforzando la mano all'industria vaccini, tenga in Italia le dosi destinate dal business… - MolinariRik : Intervista su Milano Finanza sulla mia proposta di legge per il sostegno dell’industria automobilistica in Italia. - robertina19899 : RT @FedericoRampini: Oggi riaprono i cinema a #NewYork, e ci andrò. Tra un mese tocca a teatri e concerti, l'industria culturale rinasce. G… - IndiainSwiss : #InvestInIndia Motori di crescita nell'industria metallurgica della #NewIndia: ?? Rapido sviluppo delle infrastrutt… -